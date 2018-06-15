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«Доказательство теории Дарвина на дороге». В Рогачеве экстремал в одних трусах проехался по городу на крыше легковушки

  • 15 июня 2018, 12:31
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На Youtube появилось 12-секундное видео с красноречивым названием «Доказательство теории Дарвина на дороге». На нем запечатлен рогачевский любитель быстрой езды и загара.

Парень проехался на крыше легкового автомобиля, обняв крышу руками. Местная милиция про эту историю не упоминает, а значит можно предположить, что катание завершилось без жертв и травм.


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