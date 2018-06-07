Фотофакт: на автовокзале в Рогачеве громадные очереди. Люди стоят за билетами даже на улице

Фотоснимки были сделаны самым обычным субботним утром около семи часов.

Такой ажиотаж вызван не желанием поскорее покинуть Рогачев навсегда, а тем, что на вокзале работает теперь только одна билетная касса.





В администрации автовокзала корреспонденту «Рогачев Онлайн» рассказали, что работа одной кассы — следствие оптимизации, которую провело новое руководство. Если говорить простым языком, то сократили количество кассиров. В администрации отметили, что субботнее скопление людей — не предел. В иные дни количество пассажиров, которые хотят приобрести билет, доходит до двухсот человек.