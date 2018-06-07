Рубелэко 04/06-24/06:
Весна-7 04/06 - 17/05:

Фотофакт: на автовокзале в Рогачеве громадные очереди. Люди стоят за билетами даже на улице

  • 07 июня 2018, 11:30
  • 2535
  • 4


Фотоснимки были сделаны самым обычным субботним утром около семи часов.

Такой ажиотаж вызван не желанием поскорее покинуть Рогачев навсегда, а тем, что на вокзале работает теперь только одна билетная касса.


В администрации автовокзала корреспонденту «Рогачев Онлайн» рассказали, что работа одной кассы — следствие оптимизации, которую провело новое руководство. Если говорить простым языком, то сократили количество кассиров. В администрации отметили, что субботнее скопление людей — не предел. В иные дни количество пассажиров, которые хотят приобрести билет, доходит до двухсот человек.


gomel.today
Гомельоблдорстрой 06/06 - 08/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Рогачев (696)

Метки: Общество (30281)

Комментарии правила

Тривижн 04/06-10/06:

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 07/06:

Самое читаемое