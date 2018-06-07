Фотофакт: на автовокзале в Рогачеве громадные очереди. Люди стоят за билетами даже на улице
- 07 июня 2018, 11:30
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