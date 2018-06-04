В Рогачевском районе двое браконьеров нарыбачили на уголовную статью

Недалеко от деревни Лучин двое браконьеров ловили рыбу сетью на Днепре на надувных лодках.

Улов на момент задержания нарушителей составил 44 килограмма рыбы. Так как причиненный вред окружающей среде в особо крупном размере (составил 483 базовые величины или почти 12 тысяч рублей), то браконьеры сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

С поличным нарушителей задержали работники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками местной БООР.

В настоящее время в отношении горе-рыбаков Рогачевским оперативно-следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.