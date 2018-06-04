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В Рогачевском районе двое браконьеров нарыбачили на уголовную статью

  • 04 июня 2018, 15:07
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Недалеко от деревни Лучин двое браконьеров ловили рыбу сетью на Днепре на надувных лодках.

Улов на момент задержания нарушителей составил 44 килограмма рыбы. Так как причиненный вред окружающей среде в особо крупном размере (составил 483 базовые величины или почти 12 тысяч рублей), то браконьеры сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

С поличным нарушителей задержали работники Жлобинской межрайинспекции охраны животного и растительного мира совместно с сотрудниками местной БООР.

В настоящее время в отношении горе-рыбаков Рогачевским оперативно-следственным комитетом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь.


Мария Зубель, Гомельская правда
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Места: Рогачев (695)

Метки: Криминал (9967), Область (5562)

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