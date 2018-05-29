Отелло из-под Рогачева. Житель агрогородка в Гомельской области из ревности едва не убил жену ножом

Дело было 26 мая в агрогородке Лучин Рогачевского района.

Как сообщило МВД, супруги, как водится в подобных случаях, выпивали. Ближе к ночи распитие привело к ссоре, как сообщается, на почве ревности. Мужчина 1986 года рождения схватился за нож и выместил зло на жене 1988 года рождения. В результате чего женщина попала в больницу с весьма небезобидными травмами — колото-резаными ранениями кисти руки (видимо, пыталась защититься) и шеи.

Ревнивец уже задержан, против него возбуждено уголовное дело.