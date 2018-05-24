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В Рогачеве пенсионер за «Мазде» сбил 6-летнего велосипедиста

  • 24 мая 2018, 12:21
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Вчера в Рогачеве поездка на велосипеде для 6-летнего мальчика закончилась госпитализацией: ребенка сбила Mazda.

Юный велосипедист ехал по краю проезжей части. За мальчиком присматривал дедушка. В это же время в попутном направлении ехал автомобиль с 81-летним пенсионером за рулем, который и сбил ребенка.

В результате аварии мальчик госпитализирован в районную больницу.


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Места: Рогачев (692)

Метки: Происшествия (11895), Область (5507)

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