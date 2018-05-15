Рогачевец решил подарить жене собранный вручную букет, а цветы оказались из Красной книги. Теперь он заплатит чувствительный штраф

Слесарь по профессии, местный житель ранее не привлекался к административной ответственности, однако неприятную шутку сыграли с ним случай и бдительность работников лесного хозяйства. Одним апрельским днём рогачёвец находился в 7-м выделе 26-го квартала Рогачёвского опытно-производственного лесничества и, видимо, чтобы порадовать жену, сорвал 16 прострелов обыкновенных, в народе известных как сон-трава.

Вину за уничтожение растения, занесённого в Красную книгу Республики Беларусь, мужчина признал и, в соответствии с частью 2 статьи 15.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, получил штраф в 20 базовых величин.





Уважаемые рогачёвцы! Уничтожая растения местной флоры, задумайтесь если не о скудном биоразнообразии, которое вы оставите детям и внукам, то хотя бы о финансовой стороне вопроса. Стражи леса не дремлют, активно борются с нарушителями и фотоловушки. А их, к слову, в нашем районе скоро станет на пять единиц больше.