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В Рогачеве открытым пламенем горела квартира в пятиэтажке

  • 10 мая 2018, 10:02
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В Рогачеве при пожаре в квартире пятиэтажного жилого дома эвакуированы пять человек, сообщили БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Спасатели Рогачевского районного подразделения выехали по сообщению о пожаре в квартире 9 мая в 03.18. На момент прибытия подразделений МЧС квартира на первом этаже пятиэтажного кирпичного жилого дома горела открытым пламенем, в подъезде было сильное задымление. Работники МЧС с вышележащих этажей эвакуировали пять человек. Хозяйка горящей квартиры в момент возникновения пожара отсутствовала.

Спасатели ликвидировали пожар. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.


БелТА
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