Под Рогачевом BMW сбил мужчину, пешеход в реанимации

Вчера вечером, примерно в 21.30, в Рогачевском районе под колеса BMW попал 33-летний мужчина.

Авария произошла на 151 км. автодороги Р-43 «Кричев-Бобруйск-Ивацевичи». Недалеко от деревни Хмеленец водитель не заметил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его.

Мужчина в реанимации.