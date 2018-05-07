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Под Рогачевом BMW сбил мужчину, пешеход в реанимации

  • 07 мая 2018, 12:30
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Вчера вечером, примерно в 21.30, в Рогачевском районе под колеса BMW попал 33-летний мужчина.

Авария произошла на 151 км. автодороги Р-43 «Кричев-Бобруйск-Ивацевичи». Недалеко от деревни Хмеленец водитель не заметил пешехода, который шел по краю проезжей части в попутном направлении, и сбил его.

Мужчина в реанимации.


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Места: Рогачев (686)

Метки: ДТП и ЧП (359), Область (5442)

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