Видеофакт: в Рогачеве спасатели помогли малышу, у которого застряла рука в скамейке

  • 02 мая 2018, 10:36
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Вчера около часа дня рогачевские спасатели помогли ребенку: дожидаясь транспорта на остановке, малыш просунул руку в скамейку, но вытащить ее обратно уже не смог.

При помощи специального оборудования сотрудники МЧС в считанные минуты «освободили» мальчика. Ребенок в госпитализации не нуждается.


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Места: Рогачев (685)

Метки: ДТП и ЧП (341), Область (5423)

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