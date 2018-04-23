В Рогачевском районе бешеный кот напал на мужчину, сельчане закололи его вилами

Житель Старого Довска отправился к колодцу за водой. Вдруг он почувствовал, как кто-то кусает его за голень. Мужчина закричал, к нему на помощь подоспел товарищ. Усатый бандит отбежал и затаился за автомобилем.

Сельчане догадались, что необычное поведение животного — признак бешенства, убили кота вилами и позвонили знакомому ветеринару.

Специалист чётко и грамотно рассказал, как нужно поступить с мёртвым животным. Мужчины, не дотрагиваясь до кошачьего тела, положили его сначала в один полиэтиленовый мешок, потом в другой, упаковали в коробку и отвезли в ветеринарную лабораторию. Экспертиза тела животного подтвердила бешенство. А потерпевший срочно обратился за медицинской помощью. К слову, хозяин кота не найден, скорее всего животное было бездомным.

В ЗЦГиЭ напомнили: если не удалось избежать укуса — промойте рану водой с мылом, обработайте её дезинфицирующими средствами (йодом, спиртовым раствором) и обратитесь в любое учреждение здравоохранения за квалифицированной медицинской помощью.