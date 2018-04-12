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В Рогачевском районе грузовик наехал на велосипедиста-пенсионера. Мужчина умер в больнице

  • 12 апреля 2018, 10:04
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Вблизи деревни Виков Рогачевского района в 21.05 гомельчанин на грузовой автомашине «Мерседес» наехал на велосипедиста-пенсионера, жителя Рогачева.

В 23.50 мужчина умер в больнице.


Гомельская правда
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Места: Рогачев (683)

Метки: ЧП и ДТП (20), Авто (5146), Область (5355)

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