В Рогачевском районе грузовик наехал на велосипедиста-пенсионера. Мужчина умер в больнице
- 12 апреля 2018, 10:04
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