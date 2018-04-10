Под Рогачевом грузовик сбил пешехода, сидевшего на проезжей части

Вчера поздним вечером под колеса грузовика попал 40-летний пешеход — мужчина сидел на проезжей части.

В тот вечер Mercedes-Benz Axor 1840 LS в сцепке с полуприцепом двигался по автодороге М-8 «граница РФ-Витебск-Гомель-граница Украины» в сторону Могилева, когда произошла авария. Водитель не увидел сидевшего на дороге пешехода.

Пешеход в аварии пострадал, он госпитализирован в районную больницу.