Молодой житель Рогачева, чтобы досадить сопернику, взломал его личную страницу

Используя услугу виртуального хостинга, брошенный девушкой 26-летний житель райцентра зарегистрировал фейковый сайт в соцсети «ВКонтакте» и разместил там вредоносный код, который разработал для него друг. Программа-шпион скопировала логин и пароль учетной записи.

— Далее парень через телефон сбросил сопернику сообщение в социальной сети «ВКонтакте», содержащее ссылку на левый сайт. Тот, не зная о подвохе, перешел по ссылке. На электронный ящик рогачевца пришло заветное письмо со всеми реквизитами соперника. Получив доступ к странице, злоумышленник изучил ее вдоль и поперек в поисках компромата и желания досадить паре. Однако владелец страницы заметил, что кто-то копается в его переписке, и поспешил обратиться в милицию, — рассказал о дальнейшем развитии событий официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

В отношении взломщика возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети с использованием вредоносной программы и с нарушением системы защиты.

Правоохранители на Гомельщине отмечают рост несанкционированного проникновения к личным данным пользователей сети Интернет и призывают к бдительности.