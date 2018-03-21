В Рогачевском районе руководитель хозяйства уличен в хищении 780 литров дизтоплива

Директора одного из коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий Рогачевского района уличили в крупном хищении дизтоплива. Сотрудники Жлобинского межрайонного отдела УДФР Комитета госконтроля по Гомельской области пресекли нездоровый интерес руководителя к казенному добру.

Во время проверки было установлено, что с февраля по ноябрь 2017 года директор хозяйства давал указания подчиненным работникам об отпуске ему дизельного топлива на цели, которые не были связаны с производственной необходимостью. По информации финансовой милиции, полученное ГСМ он использовал по своему усмотрению.

В Жлобинском межрайонном отделе УДФР уточняют подробности:

— Для того, чтобы придать законность этим действиям, похищенное топливо списывалось посредством составления фиктивных путевых листов на сельскохозяйственную технику предприятия, находящуюся на ремонте, а также через завышение объемов выполненных работ, отражаемых в этих путевых листах.

В результате противоправных действий похищено 780 литров дизельного топлива, тем самым государственному предприятию причинен ущерб на общую сумму свыше 960 рублей. По данному факту прокурором Гомельской области возбуждено уголовное дело, которое направлено для организации предварительного расследования в Рогачевский районный отдел Следственного Комитета.