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В Рогачевском районе из-за сигареты на пожаре сгорел пенсионер

  • 19 марта 2018, 11:48
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В Рогачевском районе на пожаре из-за сигареты погиб пожилой сельчанин. Трагедия произошла поздним вечером 17 марта.

Спасателей районного подразделения вызвали на происшествие в деревню Передовая. По прибытию было обнаружено, что огнем охвачен не только деревянный дом, но и сарай.

В доме успели рухнуть потолочные перекрытия. Под их обломками и был обнаружен труп хозяина 1948 года рождения, который, как было выяснено, проживал один. Огонь нанес большой урон жилому строению.

Проверку по факту происшествия с гибелью человека проводит следственно-оперативная группа.

-Одна из рассматриваемых версий — неосторожность при курении,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.




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Места: Рогачев (679)

Метки: Происшествия (11787)

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