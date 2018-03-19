В Рогачевском районе из-за сигареты на пожаре сгорел пенсионер

В Рогачевском районе на пожаре из-за сигареты погиб пожилой сельчанин. Трагедия произошла поздним вечером 17 марта.

Спасателей районного подразделения вызвали на происшествие в деревню Передовая. По прибытию было обнаружено, что огнем охвачен не только деревянный дом, но и сарай.

В доме успели рухнуть потолочные перекрытия. Под их обломками и был обнаружен труп хозяина 1948 года рождения, который, как было выяснено, проживал один. Огонь нанес большой урон жилому строению.

Проверку по факту происшествия с гибелью человека проводит следственно-оперативная группа.

-Одна из рассматриваемых версий — неосторожность при курении,- сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.







