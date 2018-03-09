В Рогачеве в гараже загорелся автомобиль. Знакомый водителя потерял сознание в подсобке, его спасли сотрудники МЧС — фото, видео

  • 09 марта 2018, 17:05
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8 марта в 11:50 в кирпичном гараже загорелся «ВАЗ-2105».

К прибытию районного МЧС водитель находился на улице. В подсобке по соседству на полу без сознания был найден и спасен знакомый владельца злосчастного «ВАЗа».

Вероятная причина происшествия — неосторожное обращение с огнем при курении.


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