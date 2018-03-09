В Рогачеве в гараже загорелся автомобиль. Знакомый водителя потерял сознание в подсобке, его спасли сотрудники МЧС — фото, видео

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576 В Беларуси создали робота, который будет чистить улицы и вытаскивать машины из кювета На заводе «Оптрон» dev.by показали робота, которого скоро оснастят оборудованием для чистки улиц и работы в сельском хозяйстве. Пока что робот резвится в снегу и тягает автоприцеп, демонстри...

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