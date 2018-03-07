Рогачевцы отправили счетчик на поверку и оплачивали «свет» по средним показателям. В ответ — грозное письмо с угрозами отключить электричество

С неприятной ситуацией столкнулись жители одной из многоэтажек в Рогачеве. Семья своевременно оплачивала все услуги ЖКХ, но тем не менее столкнулась с угрозами в свой адрес — им обещают в течение трех месяцев отключить электричество.

Причиной конфликта стала банальная техническая процедура — поверка элекросчетчика. Руководство жилищно-строительного кооператива взяло эту функцию на себя: счетчик демонтировали и отправили в Гомеле. В качестве замены новый счетчик не предоставили, поэтому семья продолжала оплачивать электроэнергию, ориентируясь на средние показатели предыдущих месяцев, сообщает «Свабодное слова».

Но спустя некоторое время рогачевцев ждал неприятный сюрприз: в почтовом ящике они обнаружили письмо от Рогачевского участка Энергосбыта с угрозами отключить электричество.

Вопросы вызывает не только само «послание», но и оформление. Так, например, официальный документ распечатан на обычном листе А4 без реквизитов юридического лица, печати, подписи и даже стандартного вступления «Уважаемый».





Неизвестный представитель Рогачевского участка Энергосбыта напоминает, что «необходимо в кратчайший срок восстановить работу средства учёта электроэнергии», игнорируя тот факт, что поверка счетчика и все связанные с этим вопросы — это работа руководства жилищно-строительного кооператива и предпринять какие-либо действия самостоятельно невозможно.

Угрожая отключить электричество в течение трех месяцев, адресант не указывает дату снятия счетчика, хотя именно с этого момента и должен начаться так называемый отсчет 90 дней.

Далее семью знакомят с порядком оплаты электроэнергии во время отсутствия счетчика. Первые два месяца считают по субсидированным тарифам (исходя из среднесуточного потребления электроэнергии за расчётный период после устранения безучётного потребления), а вот третий месяц — 100%-ное возмещение затрат.

Примечательно, что полная оплата отнюдь не является гарантом того, что через три месяца семья не останется без света. Если фирма, проверяющая счетчик, не уложится в трехмесячный срок, то придется коротать время без электричества. Однако в предупреждении нет отсылки к законодательным актам, согласно которым отключение электричества имеет место быть, несмотря на отсутствие задолженности и своевременную оплату.