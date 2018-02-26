Жителя Рогачева, которому за отсутствие фликера сломали ребра, суд оштрафовал второй раз

Судья Рогачевского районного суда Александр Крайникав признал Виктора Артюха виновным в неподчинении милиционерам департамента охраны и оштрафовал его на 2 базовые величины — 49 рублей.

«Конечно, будем с адвокатом обжаловать это постановление, так как оно не соответствует действительности», — говорит Виктор Артюх.

По словам Виктора Артюха, 17 января его остановили на улице милиционеры за то, что не имел на себе фликера. Когда Артюх попросил их представиться и не согласился сразу сесть в машину, к нему применили силу. Избиение повторилось и в машине, и на крыльце участка. В результате ему сломали два ребра. Артюх заявил, что бил его милиционер Дмитрий Литвинов.

Согласно рапорту Дмитрия Литвинова, нарушение Артюха было в том, что он шел по проезжей части по ул. Октябрьской; согласно рапорту его напарника Валерия Кузькова — что переходил в неположенном месте улицу Либкнехта. По словам самого Виктора Артюха, он переходил ул. Октябрьскую. Свидетели пояснили, что, в отличие от улицы Либкнехта, на Октябрьской горят фонари.

На суде выяснилось, что видео задержания у милиционеров нет.

Литвинов заявил, что Артюх называл их «глупыми людьми», которые не разбираются в правилах дорожного движения, и не хотел садиться в машину.

«А еще кричал:» Милиция! Помогите! «Мы были в форменной одежде. Мы что, не милиция, а бандиты какие?»

По словам милиционеров, Виктор Артюх толкал их, пытаясь убежать, хватал за форменную одежду, а на ступеньках возле дежурной части ухватился за перила. Чтобы оторвать его от перил и нацепить наручники, Литвинов вынужден был применить силовой прием. Тогда Артюх рухнул на ступеньки.

Ранее, в начале февраля, начальник Рогачевского отделения ГАИ оштрафовал Виктора Артюха за отсутствие фликера и нарушение правил дорожного движения на одну базовую величину. Штраф этот он оспаривает в районном суде.

Виктор Артюх пожаловался на действия милиционеров в прокуратуру и Следственный комитет.