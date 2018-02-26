Фотофакт: под Рогачевом спасли провалившуюся в канализационный колодец лошадь

  • 26 февраля 2018, 11:28
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Вчера днем житель деревни Заполье Рогачевского района обратился за помощью к спасателям: его лошадь провалилась в канализационный колодец, и помочь животному своими силами хозяин не смог.

Выяснилось,что глубина колодца около 2.5 метров, но сотрудники МЧС с помощью спецоборудования вытащили лошадь.

Животное в полном порядке, в ветеринарной помощи не нуждается, сообщили в пресс-службе МЧС.






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