В Рогачевском районе пенсионерка ударила ножом в шею 28-летнего сына

  • 26 февраля 2018, 09:41
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В субботу вечером в агрогородке Курганье Рогачевского района семейный досуг с горячительными напитками едва не закончился смертью 28-летнего мужчины.

24 февраля ненсионерка с сыном коротали вечер, употребляя алкоголь. Слово за слово и посиделки переросли в ссору. Пожилая женщина набросилась на сына с ножом. Скорая подоспела вовремя: мужчину с колото-резаными ранами шеи госпитализировали.

Пенсионерка задержана, сообщили в пресс-службе МВД.


gomel.today
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Места: Рогачев (676)

Метки: Криминал (9436), Область (5165)

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