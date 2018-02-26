В Рогачевском районе пенсионерка ударила ножом в шею 28-летнего сына

27 Шеф, два счетчика: в Минске поймали перевозчика с двумя таксометрами В столице выявили таксиста, который использовал для работы два прибора, определяющих стоимость проезда. Один из них был незарегистрированным, сообщили агентству «Минск-Новости» в управл...

35 Лукашенко «подкрадывается» к шестому сроку На фоне избирательных «каруселей», в которых закружилась Беларусь на местных выборах, как-то затерялось совещание Совета безопасности, которое Лукашенко провел 13 февраля....

123 Ночь с 25 по 26 февраля с начала месяца оказалась самой холодной в Гомельской области Ночь с 25 по 26 февраля с начала месяца оказалась самой холодной в Гомельской области. В Василевичах зафиксирован абсолютный минимум для всей нынешней зимы −25,4&nbs...

78 Мингорисполком предложил отметить День Воли в центре Минска, но без шествия Власти неофициально предложили оргкомитету по празднованию 100-летия провозглашения независимости Белорусской Народной Республики провести праздничные митинг и концерт в парке имени Янк...

72 Всего за неделю от холодовых травм и обморожений пострадали 860 белорусов За прошлую неделю в Беларуси 860 человек обратились к врачам из-за гололедных и холодовых травм. Об этом в понедельник, 26 февраля, сообщила пресс-секретарь Министер...