Жителю Рогачева, который пожаловался в СК на избиение милиционерами, присудили штраф 24 рубля за отсутствие фликера

40-летний житель Рогачева Виктор Артюх пожаловался в прокуратуру и Следственный комитет на побои от милиционеров, полученные им при задержании за то, что он был без фликера в темное время суток.

7 февраля Рогачевский районный суд оштрафовал Виктора Артюха на 1 базовую величину (24 рубля) за переход улицы без фликера, передает Радио «Свобода». Впереди еще один суд — согласно протоколу о неподчинении сотрудникам милиции. Штраф за фликер Виктор Артюх собирается обжаловать.

«Мало того, что сделали правонарушителем ни за что, так еще ребра сломали и обходились, как с каким-то преступником. Если бы не жена, могло бы неизвестно чем закончиться», — возмущается житель Рогачева.