Житель Рогачева обратился в СК, утверждает, что милиционеры сломали ему ребро за отсутствие фликера — СМИ
06 февраля 2018, 10:36
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Шел домой, а оказался избитым в отделении милиции. И все из-за отсутствия фликеров. Подобный сценарий развертывания событий — уже второй на Гомельщине, о котором стало известно с начала года. Мужчина до сих пор находится на больничном со сломанным милиционерами ребром.
«Они написали, что в результате применения физической силы у них получилось надеть на меня наручники и посадить в служебный автомобиль. Это обман, наручники они мне не надевали. Мы поехали, все нормально было, а уже около милиции, РОВД, они стали меня бить, душить. Там наручники и надели», — вспоминает пережитое пострадавший Виктор Артюх.
Это — не единственное расхождение в милицейском рапорте
Доказать, что он не сопротивлялся, у мужчины тоже не получилось, передает Белсат. В тот вечер Виктор почти дошел домой, когда на придворовой территории его остановила патрульно-постовая служба.
«Ко мне подъехала машина милиции. Они спросили: „Где ваш фликер?“ Я ответил, что нету. Они спросили: „А где ваш паспорт?“», — рассказывает Виктор.
Паспорта с собой у мужчины не оказалось
Когда милиционеры отказались пойти к нему домой, Виктор позвонил жене и попросил принести документ.
«Я даже не поверила, что моего мужа может остановить милиция. Я спросила: „Ты что, шутишь?“. Он попросил сотрудника милиции подтвердить. Тот ответил: „Что, в телефоне видно, что я милиция?“ Я это услышала, быстро оделась и пришла. Идти, мне кажется, меньше 100 метров, принесла паспорт, протянула его сотрудникам милиции. Они мне сказали: „Идите, не мешайте“. Паспорт смотреть не стали, хотя запрашивали удостоверение личности», — отметила Марина Артюх.
Работники патрульно-постовой службы — Дмитрий Литвинович и Валерий Кузьков — затолкали мужчину в машину и увезли в РОВД. Марина, сопровождать мужа которой не разрешили, приехала в отделение самостоятельно.
Не первый случай
Месяц назад из-за отсутствия фликера жестко задержали жителя Хойников Алексея Шестерика. Мужчину, который заступился за незнакомца перед сотрудниками милиции, избили на глазах у его же детей. На днях же стало известно и о случае насилия в Минске. Актрису Светлану Соколовскую и ее друзей силовики избили в новогоднюю ночь.
Что же порождает милицейское насилие?
«Сейчас милиция рассматривается как опора существующей власти, причем как такая силовая опора. Поэтому и не придается такого большого внимания, чтобы они действовали по закону», — уверен правозащитник Виктор Одиноченко.
Что касается Виктора Артюха, он надеется на правосудие высших органов. С результатами экспертизы — зафиксированными гематомами, царапинами и переломом ребер — мужчина обратился Следственный комитет.
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