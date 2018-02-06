Житель Рогачева обратился в СК, утверждает, что милиционеры сломали ему ребро за отсутствие фликера — СМИ

Шел домой, а оказался избитым в отделении милиции. И все из-за отсутствия фликеров. Подобный сценарий развертывания событий — уже второй на Гомельщине, о котором стало известно с начала года. Мужчина до сих пор находится на больничном со сломанным милиционерами ребром.

«Они написали, что в результате применения физической силы у них получилось надеть на меня наручники и посадить в служебный автомобиль. Это обман, наручники они мне не надевали. Мы поехали, все нормально было, а уже около милиции, РОВД, они стали меня бить, душить. Там наручники и надели», — вспоминает пережитое пострадавший Виктор Артюх.

Это — не единственное расхождение в милицейском рапорте

Доказать, что он не сопротивлялся, у мужчины тоже не получилось, передает Белсат. В тот вечер Виктор почти дошел домой, когда на придворовой территории его остановила патрульно-постовая служба.

«Ко мне подъехала машина милиции. Они спросили: „Где ваш фликер?“ Я ответил, что нету. Они спросили: „А где ваш паспорт?“», — рассказывает Виктор.

Паспорта с собой у мужчины не оказалось

Когда милиционеры отказались пойти к нему домой, Виктор позвонил жене и попросил принести документ.

«Я даже не поверила, что моего мужа может остановить милиция. Я спросила: „Ты что, шутишь?“. Он попросил сотрудника милиции подтвердить. Тот ответил: „Что, в телефоне видно, что я милиция?“ Я это услышала, быстро оделась и пришла. Идти, мне кажется, меньше 100 метров, принесла паспорт, протянула его сотрудникам милиции. Они мне сказали: „Идите, не мешайте“. Паспорт смотреть не стали, хотя запрашивали удостоверение личности», — отметила Марина Артюх.

Работники патрульно-постовой службы — Дмитрий Литвинович и Валерий Кузьков — затолкали мужчину в машину и увезли в РОВД. Марина, сопровождать мужа которой не разрешили, приехала в отделение самостоятельно.

Не первый случай

Месяц назад из-за отсутствия фликера жестко задержали жителя Хойников Алексея Шестерика. Мужчину, который заступился за незнакомца перед сотрудниками милиции, избили на глазах у его же детей. На днях же стало известно и о случае насилия в Минске. Актрису Светлану Соколовскую и ее друзей силовики избили в новогоднюю ночь.

Что же порождает милицейское насилие?

«Сейчас милиция рассматривается как опора существующей власти, причем как такая силовая опора. Поэтому и не придается такого большого внимания, чтобы они действовали по закону», — уверен правозащитник Виктор Одиноченко.

Что касается Виктора Артюха, он надеется на правосудие высших органов. С результатами экспертизы — зафиксированными гематомами, царапинами и переломом ребер — мужчина обратился Следственный комитет.