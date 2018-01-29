В Рогачевском районе при пожаре жилого дома погиб пенсионер — фото, видео

  • 29 января 2018, 11:35
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Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Киевской в деревне Новый Кривск поступило в 02.52 27 января.

К прибытию спасателей кирпичное сооружение горело открытым пламенем, обвалились потолочное перекрытие и кровля, сообщила официальный представитель областного управления МЧС Мария Клезович.

Во время разборки обрушившихся строительных конструкций на полу в жилой комнате был обнаружен труп 70-летнего хозяина. Огнем уничтожены кровля дома и потолочное перекрытие, повреждены стены и имущество пенсионера.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий — неосторожное обращение с огнем при курении.



Виктория Кашпур, Гомельская правда
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Места: Рогачев (671)

Метки: Происшествия (11613)

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