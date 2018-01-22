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В деревне под Рогачевом сын пытался убить отца ножом, а потом и топором

  • 22 января 2018, 11:33
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Семейная трагедия едва не произошла в деревне Пахарь (Рогачевский район), сообщили правоохранители.

По данным милиции, находясь дома, ранее судимый пьяный мужчина поссорился с отцом.

Не найдя других аргументов, он пытался ударить его ножом, а затем угрожал топором.

Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.ст. 14, 139 УК Республики Беларусь (Покушение на убийство).


Naviny.by
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Места: Рогачев (670)

Метки: Криминал (9212), Область (5024)

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