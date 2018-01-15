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Россельхознадзор вернул 18 тонн рогачевской сгущенки белорусскому отправителю

  • 15 января 2018, 18:41
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10 января 18 тонн рогаческой сгущенки перевозили в Смоленскую область, но до пункта назначения продукция так и не добралась: специалисты Россельхознадзора не пропустили белорусскую молочку и отправили ее обратно.

Россельхознадзор выяснил, что «груз перевозится в тентованном транспортном средстве, находящемся в неудовлетворительном санитарном состоянии, с нарушением температурного режима, установленного производителем и указанного в имевшемся удостоверении качества и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также на маркировочных этикетках продукции», сообщила пресс-служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областях.

Также выяснилось, что по адресу, где, согласно документам, осуществлялась погрузка продукции, нет организаций, которым разрешается проводить перевозку товаров с одной страны в другую.

В связи с данными нарушениями продукция возвращена отправителю.


gomel.today
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Места: Рогачев (669)

Метки: Экономика (13023), Область (5004)

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