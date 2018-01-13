В Рогачевском районе провалился под лед и утонул рыбак

Местные жители 12 января около 14.30 обнаружили на озере вблизи поселка Белицк велосипед.

Хозяина транспортного средства поблизости нигде видно не было. На место ЧП выехали водолазы, сотрудники правоохранительных органов. На поверхности воды был обнаружен труп мужчины. В 16.30 сотрудники Рогачевского ОСВОДа подняли из воды тело. Погибшим оказался пенсионер 1955 года рождения.

По данному факту проводится проверка, назначен ряд экспертиз для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.



