Под Рогачевом во время рыбалки утонул мужчина

За неделю до Нового года, 23 декабря, в старице реки Днепр вблизи деревни Лучин утонул 50-летний мужчина.

Об инциденте стало известно после семи часов вечера. Спасатели оперативно приехали на место происшествия, но поднять тело со дна водоема им удалось лишь спустя два часа.

50-летний мужчина жил в агрогородке Лучин и работал столяром на заводе «Диапроектор», сообщает «Свабодное слова».

Выяснились и обстоятельства трагедии: мужчина увлекался рыбалкой и провалился под лёд.