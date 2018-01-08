Тривижн 08/01 - 21/01:

Под Рогачевом во время рыбалки утонул мужчина

  • 08 января 2018, 16:01
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За неделю до Нового года, 23 декабря, в старице реки Днепр вблизи деревни Лучин утонул 50-летний мужчина.

Об инциденте стало известно после семи часов вечера. Спасатели оперативно приехали на место происшествия, но поднять тело со дна водоема им удалось лишь спустя два часа.

50-летний мужчина жил в агрогородке Лучин и работал столяром на заводе «Диапроектор», сообщает «Свабодное слова».

Выяснились и обстоятельства трагедии: мужчина увлекался рыбалкой и провалился под лёд.


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Места: Рогачев (667)

Метки: Происшествия (11459), Область (4971)

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