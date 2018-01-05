Stroika 04/01-06/01:

В Рогачевском районе пенсионерка погибла под колесами «Тойоты» (обновлено)

  • 05 января 2018, 10:34
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Утром в деревне Лучин светлогорчанин насмерть сбил 75-летнюю сельчанку.

Как сообщает МВД, 75-летняя женщина не была обозначена фликерами на дороге.

По информации TUT. BY, пожилая женщина переходила дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. 48-летний водитель «Тойота Камри» просто не успел заметить потерпевшую.




gomel.today
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