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Зимний паводок продолжается: в Рогачеве затопило несколько подворий

  • 04 января 2018, 16:00
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Несколько подворий подтопило в Рогачеве, сообщили БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Работники МЧС при мониторинге паводковой обстановки установили, что водой от р. Друть подтоплены восемь подворий в Рогачеве по ул. Боровица, Кузнечной и 1-му Друтскому переулку. «Расстояние до жилых домов и хозяйственных построек по горизонтали составляет 10-40 м, глубина подтопления — 5-30 см. В домовладениях проживает 16 человек. Эвакуация жителей подтопленных подворий и животных не требуется. Жизнедеятельность не нарушена. Спасатели ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе», — отметили в управлении.



Как сообщалось, подтопления паводковыми водами также были зафиксированы в Житковичском и Петриковском районах Гомельской области и в Мстиславском районе Могилевской области.


БелТА
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Места: Рогачев (665)

Метки: Происшествия (11433)

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