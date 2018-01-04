Зимний паводок продолжается: в Рогачеве затопило несколько подворий

Несколько подворий подтопило в Рогачеве, сообщили БелТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Работники МЧС при мониторинге паводковой обстановки установили, что водой от р. Друть подтоплены восемь подворий в Рогачеве по ул. Боровица, Кузнечной и 1-му Друтскому переулку. «Расстояние до жилых домов и хозяйственных построек по горизонтали составляет 10-40 м, глубина подтопления — 5-30 см. В домовладениях проживает 16 человек. Эвакуация жителей подтопленных подворий и животных не требуется. Жизнедеятельность не нарушена. Спасатели ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе», — отметили в управлении.









Как сообщалось, подтопления паводковыми водами также были зафиксированы в Житковичском и Петриковском районах Гомельской области и в Мстиславском районе Могилевской области.