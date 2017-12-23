В Рогачеве на пожаре спасли трех человек — фотофакт

Пожар в частном доме по улице Ленина вспыхнул около 9 вечера. Об этом в центр оперативного управления РОСЧ сообщил милиционер взвода патрульно-постовой службы.

Как затем выяснится, до прибытия подразделений МЧС, работники районного отдела внутренних осуществляли обход домов и квартир. Зайдя на подворье домовладения по улице Ленина, они обнаружили задымление, разбудили хозяина, мужчину 1962 года рождения, и двух его гостей — 53-летнюю женщину и 55-летнего мужчину. Всех троих вывели на улицу и вызвали спасателей.





— Огнеборцы справились с пожаром — горели постельные принадлежности в жилой комнате, — сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович, — одна из версий возникшего бедствия — неосторожность при курении.