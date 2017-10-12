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В Рогачевском районе столкнулись легковушка и трактор: пострадали четыре человека

  • 12 октября 2017, 11:38
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В Рогачевском районе в результате столкновения легкового автомобиля с трактором пострадали четыре человека, в том числе 15-летний подросток, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 11 октября в 14.35 на автодороге Ясеновка-Тихиничи-Озераны. Водитель «Рено Меган», отвлекшись от управления, столкнулся с трактором.

В результате аварии водитель, а также трое пассажиров автомобиля (две женщины и 15-летний подросток) получили травмы и были госпитализированы в Рогачевскую центральную районную больницу.

Фото носит иллюстративный характер


БелТА
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