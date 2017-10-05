Пропавшую жительницу Рогачевского района с татуировкой на ягодице ищут в Смоленской области

Вероника Константиновна Лашевич 1987 года рождения в начале июня ушла из дома в Рогачеве и до сих пор о ее местонахождении не известно.

На вид Веронике 25-30 лет, ост 165 см, девушка имеет среднее телосложение, у нее овальное лицо, прямой нос, серые глаза, волосы средней длины, окрашенные в белый цвет. В ориентировке указаны ее особые приметы: на шее с левой стороны тату в виде узора, на ягодице тату в виде скорпиона, имеется шрам на животе.

Последний раз девушка была замечена на трассе Москва-Минск (на 51 километре от Москвы), предположительно передвигается автостопом.

Девушку разыскивает Рогачевский РОВД. Милиция, родственники девушки и поисковики отмечают, что она может находиться в любом городе и регионе России, в том числе и в Смоленской области. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам 102 или +79219838797.