Дотянуться до неба: чемпионат Беларуси по планерному спорту проходит под Рогачевом

Церемония открытия открытого чемпионата Беларуси по планерному спорту, посвященного 90-летию ДОСААФ, состоялась сегодня на аэродроме Миньков в Рогачевском районе, передает корреспондент БелТА.

Участие в соревнованиях принимают ведущие спортсмены-планеристы из Беларуси и России. Опытным пилотам предстоит продемонстрировать летные навыки, умения оптимального использования местных погодных условий в полетах по заранее определенным маршрутам на планерах — специализированных летательных аппаратах, не имеющих моторной тяги.













Как отметил во время церемонии открытия чемпионата председатель центрального совета ДОСААФ генерал-майор Иван Дырман, планерный спорт в Беларуси активно набирает обороты, а число желающих заниматься им постоянно растет. «До недавнего времени планеристов готовили только в Бобруйской авиашколе. Поскольку этого оказалось недостаточно, было принято решение возродить один из старейших аэроклубов страны в Рогачевском районе. Благодаря господдержке данного вида спорта, хорошей материально-технической базе, а также профессиональному тренерскому составу у белорусского планерного спорта большое будущее», — сказал он.

Генерал-майор также отметил, что Рогачевский аэроклуб станет постоянным местом проведения открытого чемпионата Беларуси по планерному спорту. А через два года здесь планируется принять чемпионат мира.









Планеристы утверждают, что планерный вид — самый безопасный среди всех авиационных видов спорта: у аппарата нет двигателя, соответственно, отсутствует вероятность его отказа. К тому же он не требует усиленных физических нагрузок, поэтому заниматься им можно до самой старости. Такими подробностями с корреспондентом БелТА поделился чемпион открытого чемпионата Беларуси по планерному спорту 2016 года мастер спота Николай Овсянников. Вся жизнь мужчины связана с авиацией. Начиналось все с бумажных самолетиков, после были авиамодельный спорт, занятия дельтапланеризмом и парапланеризмом. Шесть лет назад Николай Овсянников занялся планеризмом.

«Приятно, что планерный спорт поддерживается государством. В соседних странах такой поддержки нет и вся финансовая нагрузка лежит на плечах самих спортсменов, а это немалые деньги», — сказал он.













По словам Николая Овсянникова, главным показателем в планерном спорте является скорость, с которой летчик проходит заявленную дистанцию. Ее протяженность, в зависимости от погодных условий, колеблется от 100 до 500 км. Во время полетов спортсмены планируют на высоте 1,5-2 км. К слову, рекордная высота, на которую доводилось подниматься пилоту на планере, составляет 14 км.









Подняться в небо и дотянуться до облаков безмоторным планерам помогают самолеты-буксировщики. В сцепке два судна взлетают на высоту 800 м, после планер переходит в зону выпаривания и продолжает самостоятельный полет. Контроль за пилотами осуществляется с помощью GPS-навигации. Судьи по определенной формуле на основании GPS-треков вычисляют результат участников. Побеждает тот, кто покажет наиболее высокую скорость перемещения.









Планеризм — метеозависимый вид спорта. Но если другим авиатором нужна летная погода, то планеристы могут летать только в парящую погоду. «Показателем хорошей погоды для нас являются кучевые облака. Они свидетельствуют о наличии восходящего потока. Под такими облаками планеры набирают высоту и перемещаются от одного облака к другому», — пояснил спортсмен.













К сожалению, сегодня погода оказалась неподходящей, поэтому состязания пришлось отложить.

Несмотря на отложенный старт состязаний, для гостей праздника было организовано большое авиашоу и показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным авиационным и техническим видам спорта, развиваемым в оборонном обществе. В частности, прошли демонстрационные прыжки парашютистов. Первым с высоты 1,8 км спустился парашютист с государственным флагом Беларуси площадью 500 кв.м, следом на землю доставили флаг ДОСААФ. Также зрители увидели пилотаж планеров «Бланик L-13», «Янтарь-стандарт», пролет самолета-буксировщика «Вильга-35А».













Зрителям продемонстрировали показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным видам спорта: мотоболу, пейнтболу, мотоциклетному спорту и картингу. Был развернут интерактивный тир, где любой желающий мог пострелять из различных видов учебно-тренировочного оружия. Прошли выставки учебных и спортивных автомобилей, ракето- и авиамоделей, мотоциклов и картов.

В празднике приняли участие около 1 тыс. человек. Открытый чемпионат Беларуси по планерному спорту продлится по 30 сентября.-0-

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