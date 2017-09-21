В Рогачеве пройдет чемпионат Беларуси по планерному спорту

Заявки на участие в Открытом чемпионате Беларуси по планерному спорту, посвященному 90-летию ДОСААФ подали ведущие спортсмены — белорусские и российские планеристы.

Опытные пилоты 23 сентября продемонстрируют летные навыки, умения оптимального использования местных погодных условий в полетах по заранее определенным маршрутам на специализированных летательных аппаратах, не имеющих тяги, пишет БелТА.

Во время мероприятия запланировано также большое авиационно-спортивное шоу и показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным авиационным и техническим видам спорта, развиваемым в оборонном обществе. В частности, пройдут демонстрационные прыжки парашютистов с флагом Беларуси и флагом ДОСААФ с высоты 1,8 км, пилотаж планеров «Бланик L-13» и «Янтарь-стандарт», пролет самолета-буксировщика «Вильга-35А» на высоте 50 м. В этот день будут организованы бесплатные полеты на самолете Ан-2 и самолете-буксировщике «Вильга-35А» для 24 отличников учебы различных учреждений образования Рогачевского района. Все желающие смогут совершить обзорные полеты на воздушных судах и парашютные прыжки на платной основе.

Для жителей региона будут продемонстрированы показательные выступления спортсменов ДОСААФ по различным видам спорта: мотоболу, пейнтболу, мотоциклетному спорту и картингу, будет развернут интерактивный тир, где любой желающий сможет пострелять из различных видов учебно-тренировочного оружия. В небе над аэродромом состоится «Воздушный бой» кордовых авиамоделей, пройдут выставки учебных и спортивных автомобилей, авиамоделей, ракетомоделей, мотоциклов и картов.

Все желающие смогут отведать солдатской каши, которую приготовят повара полевой кухни. С концертом выступят музыкальные коллективы Республиканского Дома ДОСААФ и Рогачевского городского Дома культуры.

Участниками соревнований и показательных выступлений станут около 700 человек.