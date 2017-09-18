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В Рогачевском районе водитель Audi сбил ребенка, который внезапно выбежал на дорогу

  • 18 сентября 2017, 14:03
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В Рогачевском районе водитель автомобиля «Ауди» сбил семилетнего ребенка, сообщили БелТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 16 сентября в 9.30. Семилетний мальчик внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего у края дороги автомобиля и попал под колеса «Ауди».

С телесными повреждениями ребенок госпитализирован в нейрохирургическое отделение Рогачевской центральной районной больницы.


БелТА

Места: Рогачев (645)

Метки: Авто (4409), Область (4514), Происшествия (10842)

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