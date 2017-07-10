В Рогачевском районе у 25-летнего рыбака случился приступ болезни, он упал в воду и захлебнулся

В Рогачевском районе при ловле рыбы утонул 25-летний парень, сообщил корреспонденту БелТА ведущий специалист Гомельской областной организации республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» Сергей Костюченко.

Инцидент произошел днем 9 июля неподалеку от деревни Стреньки. Молодой человек и его родственник рыбачили на реке Друть. Внезапно у парня случился приступ болезни, из-за чего он упал в воду и захлебнулся. Родственник в этот момент отлучился и не смог вовремя оказать первую помощь.

К месту происшествия были вызваны водолазы Рогачевского ОСВОДа.

Проводится проверка. Назначены экспертизы, которые позволят установить точную причину смерти.

По информации Сергея Костюченко, в минувшие выходные в Гомельской области зафиксирован еще один факт утопления. В Жлобине в реке Днепр утонул мужчина 1961 года рождения.