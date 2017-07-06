В Рогачёве произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 6 июля, в 9.35 в Рогачёве на углу улиц Фрунзе и Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоблока и грузового автомобиля с прицепом.

В результате столкновения транспортных средств мужчина, управляющий мотоблоком, скончался на месте ДТП. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают личность погибшего и все детали произошедшего.