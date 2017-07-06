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В Рогачёве произошло ДТП со смертельным исходом

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  • 06 июля 2017, 12:54
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Сегодня, 6 июля, в 9.35 в Рогачёве на углу улиц Фрунзе и Кирова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоблока и грузового автомобиля с прицепом.

В результате столкновения транспортных средств мужчина, управляющий мотоблоком, скончался на месте ДТП. На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают личность погибшего и все детали произошедшего.


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Места: Рогачев (628)

Метки: Авто (4231), Область (4295), Происшествия (10512)

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