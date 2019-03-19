В Речице преступник обворовал дачу, но забыл в доме лекарство со своими контактными данными

В правоохранительные органы обратилась жительница райцентра и сообщила, что в её дачном доме по улице Достоевского неизвестный разбил окно и совершил кражу. Прибывшая следственно-оперативная группа данный факт задокументировала. Хозяйка пояснила, что были похищены 2 чугунные створки и одежда.

При осмотре места происшествия милиционеры обратили внимание на флакон из-под лекарств, который лежал на полу. Только женщина категорично заявила, что это точно не её.

На флаконе имелась фамилия и инициалы, а также место, где он был выдан. Остальное для оперативников уголовного розыска оказалось делом техники. Кражу совершил 48-летний мужчина без определенного места жительства. Он уже ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за различные преступления. Наркозависимый лечился от серьезной болезни, для чего и принимал лекарства.

Гражданин был задержан. Речицким РОСК в отношении его возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража). По данной части предусматривается максимальное наказание до четырёх лет лишения свободы.