Первая жертва весеннего выжигания травы: в Речицком районе погибла женщина

Происшествие случилось 16 марта, в воскресенье, в агрогородке Лиски Речицкого района, пишет 112.by.

Женщину во дворе нашел сын, который пришел навестить свою мать. Во дворе он увидел выжженную траву, потом нашел погибшую мать, а затем обратился в милицию. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, упала в обморок, рухнула и не смогла выбраться из горящей травы.





Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают: пожароопасный период уже начался! Поэтому будьте осторожны: реально оценивайте свои силы при ликвидации загорания сухой растительности.