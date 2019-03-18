Первая жертва весеннего выжигания травы: в Речицком районе погибла женщина

  • 18 марта 2019, 11:10
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Происшествие случилось 16 марта, в воскресенье, в агрогородке Лиски Речицкого района, пишет 112.by.

Женщину во дворе нашел сын, который пришел навестить свою мать. Во дворе он увидел выжженную траву, потом нашел погибшую мать, а затем обратился в милицию. По предварительным данным, женщина пыталась самостоятельно справиться с огнем, упала в обморок, рухнула и не смогла выбраться из горящей травы.


Причина загорания устанавливается. Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем. Спасатели напоминают: пожароопасный период уже начался! Поэтому будьте осторожны: реально оценивайте свои силы при ликвидации загорания сухой растительности.

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Места: Речица (1443)

Метки: Происшествия (14144)

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