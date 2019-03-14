В Речице во дворе горела машина — видеофакт

  • 14 марта 2019, 12:16
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Вчера, 13 марта, во дворе дома по улице Строителей 11 в Речице произошло возгорание автомобиля.

Видео CHP24.BY прислал читатель, рассказав, что пожар начался около 10 часов вечера.

О пострадавших не сообщается.

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Места: Речица (1442)

Метки: Происшествия (14118), Область (6610), Авто (6445)

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