«Вы что, семь с половиной часов не потерпите?» Речичанка среди ночи проехала около 200 км, чтобы найти врача, способного оказать первую помощь

В минувшую субботу поздним вечером, примерно в 23.30, у речичанки в горле застряла рыбная косточка. Народный способ «проглоти хлебный мякиш — косточка и проскочит» не срабатывал. Женщина не могла ни глотать, ни говорить, только шептала. Поездка в больницу ничего не дала. Супругам пришлось намотать 200 километров, чтобы найти специалиста.

Об инциденте рассказал муж пострадавшей в сообществе Речица LIVE. По его словам, первым делом они направились в приемный покой на Трифонова. Однако помощи там никакой не оказали, лишь посоветовали обратиться в больницу на Сыдько. Правда, уточнили: успеть нужно за 9 минут, в полночь у врача закончится прием. Супруги опоздали на 2 минуты...

Тут женщину осмотрела медсестра, кости не увидела и направила опять в приемный покой на Трифонова — к эндоскописту. И снова безрезультатно: приехав на место, выяснилось, что эндоскопист смотрит желудок, а лора можно найти в центре «Семья и здоровье». «Только он с 8 часов работает, — предупредили медработники. — Ну что вы, не потерпите семь с половиной часов?»

Владимир с женой решили не терпеть, не терять время на конфликты и рванули в Гомель. «Скорую», разумеется, никто не выписал, пришлось добираться своим ходом.

В Гомеле тоже все оказалось не так просто. Приехав в кардиологический центр на Медицинской, где лор принимает якобы круглосуточно, выяснилось, что «в воскресенье он не работает и нужно заранее звонить и спрашивать».

Следующий пункт — областная больница. К тому моменту кость опустилась на 2,5 сантиметра и успела сильно разодрать горло. К счастью, на этот раз помощь, наконец-таки, оказали. Домой в Речицу супруги вернулись только в пятом часу утра.





«Когда узнали, что мы из Речицы приехали в Гомель из-за косточки в горле, там, мягко говоря, все удивились», — рассказывает Владимир.

Казалось бы, банальный случай, однако речичанам пришлось накатать за ночь около 200 километров в поисках специалиста, который бы оказал первую помощь.

Впрочем, как оказалось, многие жители Речицы недовольны местными больницами. «Если прижало и нету знакомых или хорошего врача — беда», — сетует Юлия. «Насчёт больницы в Речице можно книги ужасов писать», — соглашается Ирина.

Схожих историй с жалобами в местном паблике насобиралось уже с десяток. Но, как бы то ни было, врачи в любой ситуации должны оставаться врачами. «Если уж пошли на эту работу, то будьте добры делать её с совестью и как положено, с полной ответственностью, а не ныть про смены и зарплату», — уверена речичанка.