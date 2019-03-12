В Речицком педагогическом колледже заставляют вступать в БРСМ даже россиян

«В Речицком педагогическом колледже заставляют вступать в БРСМ», — с такой жалобой обратились учащиеся в паблик Речица LIVE.

По имеющейся информации, принуждают не только белорусов, но и россиян, которые проходят обучение в стенах заведения.

«Некоторым ученикам нет 16-ти лет, а согласие их родителей спрашивать никто не собирается», — сетует автор.

При этом одного желания также недостаточно. Требуется оплатить членский взнос. Так, например, в марте он составил 6 рублей.





Напомним, ранее данный вопрос неоднократно поднимался. Активисты настаивают, что вступление в ряды БРСМ происходит исключительно на добровольной основе.