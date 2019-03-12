В Речицком педагогическом колледже заставляют вступать в БРСМ даже россиян

  • 12 марта 2019, 18:57
  • 1644
  • 0


«В Речицком педагогическом колледже заставляют вступать в БРСМ», — с такой жалобой обратились учащиеся в паблик Речица LIVE.

По имеющейся информации, принуждают не только белорусов, но и россиян, которые проходят обучение в стенах заведения.

«Некоторым ученикам нет 16-ти лет, а согласие их родителей спрашивать никто не собирается», — сетует автор.

При этом одного желания также недостаточно. Требуется оплатить членский взнос. Так, например, в марте он составил 6 рублей.


Напомним, ранее данный вопрос неоднократно поднимался. Активисты настаивают, что вступление в ряды БРСМ происходит исключительно на добровольной основе.

 Подпишись на Я.Н

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1440)

Метки: Общество (33709), Политика (15017), Область (6598)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров