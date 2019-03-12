Группу закладчиков психотропа задержали в Речице — фото, видео

  • 12 марта 2019, 10:01
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В Речице задержали группу закладчиков психотропа альфа-PVP, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.зательна

В оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД 3 марта позвонил местный житель и сообщил, что неизвестные парни ходят по улице от дома к дому, роют ямки возле кустов и деревьев. По указанному адресу выехала группа задержания Департамента охраны. Сотрудники милиции заметили молодого человека. Тот, увидев милицейскую машину, выбросил закладки в яркой синей изоленте в канализационную трубу. Парня задержали. Следственно-оперативная группа в трубе нашла 16 свертков.


Бойцы наркоконтроля, опросив задержанного, выяснили, что он действовал не один. Вскоре вышли на подельников. В тот же день второго правонарушителя задержали в городе, третьего — на железнодорожном вокзале. В кармане его куртки обнаружили пакет с порошкообразным веществом, которого хватило бы на 800 доз.


«В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны пятеро парней в возрасте 17-18 лет. Все они — розничные дистрибьюторы интернет-магазина по продаже наркотиков», — рассказал Виталий Пристромов. В подвальном помещении многоэтажки, где проживает один из задержанных, оперативники Гомельского областного наркоконтроля нашли еще один крупный сверток. Экспертиза в первом и втором случаях показала, что внутри находится опасное наркотическое вещество, не используемое в медицинских целях, — альфа-PVP. Общее количество изъятого психотропа — более 1 тыс. разовых доз. 

Кроме этого, из незаконного оборота выведено свыше 100 закладок с психотропами не только в Речице, но и в других городах Беларуси. Изъят фасовочный материал, полиэтиленовые пакетики, изолента, весы, билеты на железнодорожный транспорт. 

Виталий Пристромов пояснил, что дилеры работали по распространенной схеме. В тайниках забирали большую партию, фасовали в небольшие свертки, обмотанные изолентой, и отправлялись по городам, делая закладки в укромных местах. «Юноши прекрасно знали о своей противозаконной деятельности из лекций, проводимых инспекторами по делам несовершеннолетних, однако желание быстрых денег пересилило страх перед законом», — добавил официальный представитель.

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БелТА
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