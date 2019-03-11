В Речицком районе на пожаре дома сгорел мужчина, его нашли на полу под обломками — фото, видео

  • 11 марта 2019, 12:19
  • 801
  • 0


В субботу поздним вечером в деревне Солтаново загорелся дом.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, крыша частично обрушилась. Хозяйка успела выбежать на улицу, однако ее муж остался внутри. Сотрудники МЧС нашли 47-летнего мужчину, но было уже поздно: его труп лежал на полу под обломками.

Пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, стены по всей площади также повреждены, сообщили в пресс-службе ведомcтва. Проводится проверка.




 Подпишись на Я.Н

gomel.today
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Речица (1438)

Метки: Происшествия (14088), Область (6594)

Комментарии правила




Загрузка...

Самое обсуждаемое



Новое в блогах


Самое читаемое





Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...


Новости партнеров