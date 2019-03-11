В Речицком районе на пожаре дома сгорел мужчина, его нашли на полу под обломками — фото, видео

В субботу поздним вечером в деревне Солтаново загорелся дом.

Когда спасатели прибыли на место, дом горел открытым пламенем, крыша частично обрушилась. Хозяйка успела выбежать на улицу, однако ее муж остался внутри. Сотрудники МЧС нашли 47-летнего мужчину, но было уже поздно: его труп лежал на полу под обломками.

Пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие, имущество, стены по всей площади также повреждены, сообщили в пресс-службе ведомcтва. Проводится проверка.











