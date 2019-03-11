В Речицком районе на пожаре дома сгорел мужчина, его нашли на полу под обломками — фото, видео
- 11 марта 2019, 12:19
- 801
- 0
Места: Речица (1438)
Метки: Происшествия (14088), Область (6594)
Трагедия в Солигорске: «Ольге дали мёртвого малыша, она обняла его, поцеловала и потеряла сознание. Больше она в сознание не приходила»
В Светлогорске судят бабушку, по недосмотру которой выпал с балкона и погиб малыш. Горе разделило семью
Школьник из Жлобина победил на конференции, а через 6 лет узнал о неуплаченном налоге
Отметили 8 марта: житель Лунинца застрелил жену, тещу и шурина
Видеофакт: в водохранилище под Лоевом произошел массовый замор рыбы
Самое обсуждаемое
Разборки гомельских перевозчиков. Работники служб такси города собрались на «забастовку» возле облисполкома — фото, видео
«Да граждане рады были бы платить 100%, а не 800%, как сейчас». Гомельчанин подсчитал стоимость подогрева воды для населения и вот, что из этого вышло
В Гомельской области началась массовая проверка школ
Сервис 7220. Тестируем новую службу такси в Гомеле
Весна покажет, кто где... О том, как дважды самый благоустроенный город страны не может справиться с мусором — репортаж «СН»
Видеофакт: в Гомеле в автобусе оштрафовали женщину, которая не успела купить у водителя билет
Фотофакт: на Советской за 2 часа вырубили 6 деревьев. В инспекции говорят — вырубка не согласована