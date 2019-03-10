Комитет государственной безопасности Беларуси проводит проверку распространенной Службой безопасности Украины информации об участии белорусских граждан в боевых действиях на территориях иностранных государств.

Об этом Naviny. by сообщил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

По его словам, проверка проводится в соответствии с законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Сведения о ходе проверки в настоящее время не могут быть обнародованы в соответствии с законодательством Беларуси о государственных секретах.

«Мы проводим необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Пока это вся информация», — добавил официальный представитель КГБ Андрей Ярош.

СБУ назвала имена 12 белорусов-наемников

Ранее СБУ обнародовало данные о белорусах, воющих в составе частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую связывают с «поваром Путина» Евгением Пригожиным (компания Пригожина занималась организацией питания высших лиц РФ).

ЧВК получила свое название от позывного, которое выбрал ее руководитель подполковник запаса Дмитрий Уткин. По данным украинских спецслужб, наемники принимали участие в боевых действиях в Сирии, Судане и других странах.

В июле прошлого года украинские спецслужбы сообщили, что в составе ЧВК Вагнера в Сирии воюют 11 белорусов. Шесть из них принимали участие в наступлении в провинции Дэйр-Эз-Зор, в ходе которого армия «повара Путина» понесла большие потери.

Это Руслан Бобинин, Константин Гирс, Эдвард Давыдов, Сергей Сазанов, Александр Ступницкий и Вадим Юшкевич.

Позже СБУ по запросу телеканала «Белсат» назвала остальных: Василевский Вадим Александрович и Василевский Вадим Климентьевич, Андрей Бакунович, Сергей Кузнецов и Владимир Куриненко.

В январе этого года украинские спецслужбы обнародовали данные двух белорусов, которые воевали в составе ЧВК Вагнера в Судане и других африканских странах. Среди них — тот же Александр Ступницкий, а также Алексей Берговин.

Всего с августа по декабрь 2018 года в Африку на ротационной основе было отправлено 1012 наемников, «чьи билеты, персональные и паспортные данные сегодня находятся в распоряжении Службы безопасности Украины».









Что известно о наемниках?

Андрей Бакунович (41 год) родился в Калинковичах, прописан в Лянторе Тюменской области. Имеет двойное гражданство. В 2014-2015 годах принимал участие в боевых действиях в Донбассе в районе Дебальцево. В ЧВК Вагнера командует снайперской группой.

Алексей Берговин (38 лет) родился в Горках. Был кадровым офицером белорусского спецназа. После уволился и занимался бизнесом. Воевал в Донбассе. Имел различные специальности — от пулеметчика до инструктора.

Руслан Бобинин (51 год) прописан в Минске. В 2013 году фигурировал в сюжете российского телевидения как боец Французского иностранного легиона. После этого человек с таким же именем открыл в Париже компанию по прокату автобусов и ретро-автомобилей. В 2015 году она была ликвидирована.

Вадим Александрович Василевский (34 года) родился в Латвии, но был прописан в Минске. Около пяти лет прослужил в бригаде спецназа в Марьиной Горке, ушел в запас в звании майора. Воевал на стороне донбасских сепаратистов и имел позывной «Медведь». Убит возле села Раевка Луганской области в 2015 году.

Вадим Климентьевич Василевский (40 лет) родился в Минске, но был прописан в Калининграде. Воевал на стороне донбасских сепаратистов и имел позывной «Маршал». Убит в аэропорту Луганска в 2014 году

Константин Гирс (33 года) родом из Новополоцка. Служил в 103-й десантной дивизии в Витебске. В Донбассе воевал под Новоазовском.

Эдвард Давыдов (28 лет) родом из Иваново. После школы служил в армии, вернулся сержантом. В училище получил специальность сварщика и работал на газопроводе. Потом уехал на заработки в Россию. Воевал в Донбассе. Имеет позывной «Гусар» и татуировку на левом плече.

Сергей Кузнецов (45 лет) родился в Ивацевичах, прописан в Минске. Служит разведчиком в ЧВК Вагнера.

Владимир Куриненко (43 года) родом из Иваново. Это дядя Эдуарда Давыдова. Участвовал в боевых действиях в Донбассе. В ЧВК Вагнера — командир взвода разведывательно-штурмовой роты.

Сергей Сазанов (46 лет) родом из Речицы. 17 лет отработал в милиции. Воевал в Донбассе. Имеет позывной «Рой».

Александр Ступницкий (29 лет) родился в Орше. В ЧВК Вагнера служит разведчиком-связистом. Имеет позывной «Малик». В 2016 году был ранен в Сирии в районе Пальмиры, вместе с другими наемниками ЧВК Вагнера получил орден Мужества.

Вадим Юшкевич (37 лет) родом из Новополоцка. Учился в Академии МВД. Работал начальником наркоконтроля в новополоцкой милиции. Воевал в Донбассе.

«Следователями органов безопасности упомянутым гражданам Беларуси уведомление о подозрении не осуществлялось. Служба безопасности Украины на постоянной основе в рамках соответствующих межведомственных и межправительственных соглашений информирует спецслужбы других государств касательно участия их граждан в незаконных вооруженных формированиях», — сообщили Naviny. by в СБУ.

14 января 2016 года президент Беларуси потребовал от силовиков «мгновенно разобраться» с белорусскими гражданами, которые участвуют в конфликте в Украине с обеих сторон.

Как отметил Александр Лукашенко, ему известно, что «некоторые так называемые смелые люди, воевавшие в Донбассе боевики, позируют уже в Минске с оружием». «Никаких позеров, никаких боевиков в стране быть не должно», — сказал официальный лидер.

3 мая 2016 года в Беларуси вступили в силу поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за экстремизм и участие в боевых действиях за рубежом.

Использованы данные о наемниках с сайта «Миротворец», а также телеканала «Белсат».