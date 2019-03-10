В Речице на 11-летнюю девочку набросилась собака. Ребенок выскочил на дорогу и попал под машину

  • 10 марта 2019, 09:47
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В субботу в первой половине дня в Речице на перекрестке Чапаева — Калинина произошла авария: под колеса авто попал ребенок.

Об инциденте сообщили в группе «Речица Автопомощь». По словам очевидцев, 11-летняя девочка шла по тротуару, когда на нее набросилась собака. От испуга школьница выскочила на проезжую часть, где ее зацепил Volkswagen Golf. После этого ребенка вновь откинуло на тротуар, где на него продолжала лаять собака. Ехавший мимо водитель такси остановился, чтобы отогнать пса.

По словам одного из водителей, ставшего очевидцем происшествия, у Volkswagen Golf не было возможности уйти от столкновения.

Девочка госпитализирована.

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