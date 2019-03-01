«Я тебе сейчас, животное, устрою». Речичанку, которая убила мужа-дебошира, приговорили к семи годам тюрьмы

26 мая прошлого года в Речице произошла трагедия: в одной из квартир нашли труп мужчины. Суд пришел к выводу, что это дело рук 33-летней супруги, хотя сама она вину не признала, и вынес приговор — 7 лет лишения свободы.

Подробности преступления сообщил местный портал «Дняпровец».

Семейная пара жила вместе 6 лет, у них был совместный 4-летний сын и 7-летняя дочь от первого брака. Однако алкоголь сыграл злую шутку: выпивший муж часто устраивал ссоры, избивал жену даже в присутствии детей.

В тот злосчастный день бывший муж пришел поздравить дочь с днем рождения. Речичанка позволила отцу провести день с дочерью тет-а-тет, а сама вернулась домой к нынешнему мужу и сыну. Однако супруг был вне себя от того, что она отдала дочь чужому человеку. Снимать стресс он отправился в ближайший магазин.

Когда вернулась дочь, то досталось и ей. А позже и теще, приехавшей в гости. Однако этот день не ограничился словесной перепалкой. Когда дети легли спать, супруг вновь начал конфликт и хватал жену за волосы.

Свою вину обвиняемая не признала. В суде она рассказала, что со словами «Я тебе сейчас, животное, устрою» муж подошел к ней с ножом для резки мяса, схватит за ночнушку, развернул лицом к себе и угрожал ножом на уровне груди. По ее словам, она успокоила супруга и вытащила у него из руки нож.

Прибывшая на место милиция нашла труп мужа, а рядом с ним — нож.

Однако суд пришел к другому выводу и вынес приговор, назначив женщине наказание за убийство в виде 7 лет общего режима. Также с нее взыщут 4500 рублей в пользу родственников погибшего.