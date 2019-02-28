Водителя из Речицы, которому чуть не дали штраф за пешеходов, переходивших на красный, не накажут

В дело речицкого водителя, которого инспектор ГАИ обвинил в непропуске пешеходов, которые шли на красный, и хотел оштрафовать, вмешалась прокуратура. В итоге выписанное мужчине постановление об административном нарушении отменили.

— Мы изучили ролик, который 16 января появился в Сети. Для водителя транспортного средства, из салона которого производилась запись видео, горел разрешающий сигнал светофора, следовательно, было установлено, что в действиях водителя отсутствовал состав административного правонарушения. По результатам дополнительной проверки административное дело было прекращено ввиду отсутствия состава правонарушения, — рассказал TUT.BY помощник прокурора Речицкого района Дмитрий Гусаков.

Напомним, в странную ситуацию житель Речицы Константин Степанов попал 13 января. Мужчина ехал по одной из улиц Речицы, его остановил сотрудник ГАИ и сообщил, что тот якобы не пропустил пешеходов.

— Я пытался доказать, что для пешеходов был красный, а для меня — зеленый сигнал светофора, объяснял, что у меня даже есть видеозапись, но сотрудник ГАИ проигнорировал все объяснения — и вынес постановление за непропуск пешеходов. Штраф — две базовые (51 р. — Прим. TUT.BY). Я понял, что спорить бесполезно, и уехал. Но решил разместить видео в интернете, чтобы люди подсказали, что делать дальше, — рассказывал Константин.