Речичанин, задержанный в ходе конфликта с таксистами, оказался подозреваемым в двух кражах из авто

В ночь с 13 на 14 февраля в РОВД поступило сообщение от таксистов: на одной из заправок города некий гражданин конфликтует с водителями.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, на место оперативно выехали сотрудники Речицкого отдела Департамента охраны. Они задержали 35-летнего жителя Речицы и доставили в отделение.

В ходе осмотра при нём был обнаружен пневматический пистолет и вещи, о происхождении которых внятного ответа сразу получить не удалось. Позже речичанин признался, что в эту же ночь вскрыл два автомобиля и похитил найденное внутри них имущество. Судя по всему, на заправке он пытался сбыть наворованное. Как подчеркнул заместитель начальника РОВД, быстро задержать его удалось благодаря бдительности горожан.

Как сообщили в РОСК, в отношении 35-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».