Видеофакт: в Речице Mercedes повредил два припаркованных авто

Несколько дней назад в сети появилось видео, снятое в одном из дворов Речицы, на котором Mercedes таранит автомобиль, припаркованный у подъезда, а тот, в свою очередь, врезается в стоящий перед ним.

Как прокомментировал заместитель начальника РОВД Андрей Семков, найти виновника ДТП удалось почти сразу после обращения свидетелей по номеру 102. Как выяснилось, происшествие зафиксировала камера наблюдения, установленная на фасаде дома. Предполагается, что подозреваемый находился в нетрезвом состоянии, на данный момент он привлечен к административной ответственности.

Также Андрей Анатольевич поблагодарил сознательных граждан, заявивших об инциденте в милицию, и отметил, что видеозапись с камер наблюдения любого качества почти всегда помогает в рекордные сроки установить личность нарушителя и обстоятельства преступления.